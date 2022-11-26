«Он хочет, чтобы команда добилась успеха». Ник Нерс заявил, что Сиакам остается лидером «Торонто», даже не играя

Главный тренер заявил, что форвард остается лидером команды, даже не играя из-за травмы.

«Похоже, что его это вполне устраивает. Я не прошу его делать это. Он старается быть полезным, даже в разговорах наедине. Это хорошо. Думаю, что это его роль в команде на данный момент. Он один из лидеров этой команды, а это значит, что он должен брать на себя ответственность, и он берет ее с достоинством.

Я думаю, что это пришло с годами, проведенными в этой команде, и это показывает глубокое понимание команды и заботу о ней. Он хочет, чтобы команда добилась успеха. И он сделает для этого все возможное», – сказал Нерс.

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