«Он хочет, чтобы команда добилась успеха». Ник Нерс заявил, что Сиакам остается лидером «Торонто», даже не играя
Главный тренер «Торонто» Ник Нерс заявил, что форвард Паскаль Сиакам остается лидером команды, даже не играя из-за травмы.
«Похоже, что его это вполне устраивает. Я не прошу его делать это. Он старается быть полезным, даже в разговорах наедине. Это хорошо. Думаю, что это его роль в команде на данный момент. Он один из лидеров этой команды, а это значит, что он должен брать на себя ответственность, и он берет ее с достоинством.
Я думаю, что это пришло с годами, проведенными в этой команде, и это показывает глубокое понимание команды и заботу о ней. Он хочет, чтобы команда добилась успеха. И он сделает для этого все возможное», – сказал Нерс.
НБА выкатывает новые формы: мы нашли дань Расселлу и отсылку к порно, любовь к ковру и закос под рэп
Комментарии