Форвард «Нетс» сразу после встречи с «Мэджик» (109:102) забавно ответил на вопрос журналиста о том, когда он понял, что способен провести самый результативный матч в сезоне и 45 очков.

«Когда понял, что могу набрать 45 очков? Когда проснулся», – заявил Дюрэнт.

Дюрэнт также заявил о прогрессе команды, которая одержала две победы в двух матчах за два дня.

Игроки начинают понимать друг друга, с тренерским штабом то же самое. Мы прогрессируем и, надеюсь, продолжим в том же духе», – сказал форвард.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?