Кевин Дюрэнт: «Когда понял, что могу набрать 45 очков? Когда проснулся»
Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт сразу после встречи с «Мэджик» (109:102) забавно ответил на вопрос журналиста о том, когда он понял, что способен провести самый результативный матч в сезоне и 45 очков.
«Когда понял, что могу набрать 45 очков? Когда проснулся», – заявил Дюрэнт.
Дюрэнт также заявил о прогрессе команды, которая одержала две победы в двух матчах за два дня.
Игроки начинают понимать друг друга, с тренерским штабом то же самое. Мы прогрессируем и, надеюсь, продолжим в том же духе», – сказал форвард.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?
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