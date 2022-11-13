42 очка и 10 подборов Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Атланту»

Центровой «Филадельфии» обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 42 очка в победном домашнем матче против «Атланты» (121:109).

Эмбиид набрал первые 10 очков своей команды в матче, а затем помог ей создать крупное преимущество в счете. «Атланте» удалось сократить 27-очковое отставание до 6 очков, но «Сиксерс» смогли довести игру до победы благодаря рывку на последних минутах.

Эмбиид завершил встречу с 42 очками (14 из 25 с игры, 13 из 16 с линии штрафных), 10 подборами, 6 передачами, 2 перехватами, 2 блок-шотами и 4 потерями за 40 минут на паркете.

Центровой «Сиксерс» в 28-й раз за карьеру набрал 40+ очков за матч.

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