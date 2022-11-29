Фанаты «Црвены Звезды» начали бросать предметы на площадку в матче с «Партизаном», судьи прервали игру на полчаса
Матч Адриатической лиги между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» был прерван более чем на полчаса из-за неподобающего поведения болельщиков.
За 37 секунд до конца первой четверти игры разыгрывающий «Црвены Звезды» Никола Иванович забросил флоутер, но столкнулся с форвардом «Партизана» Заком Ледэем и повредил спину. Судьи определили Ивановичу фол в нападении.
Эпизод вызвал бурную реакцию фанатов принимающей команды, которые начали бросать на площадку различные предметы. Рефери пришлось прервать матч и уйти в подтрибунное помещение.
Игра возобновилась только после того, как трибуна B, со стороны которой прилетели посторонние предметы, была очищена от болельщиков.
Примечательно, что после возобновления встречи судьи отменили фол Ивановича в нападении и засчитали его флоутер, а Ледэю определили фол в защите.
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