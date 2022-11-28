Адриатическая лига. «Сплит» примет «Студентски Центар», «Црвена Звезда» встретится с «Партизаном»

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В понедельник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.

Хорватский «Сплит» примет черногорский «Студентски Центар».

В Белграде состоится дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Сплит – Студентски центар
Дата проведения
28 ноября, 20.00, «Dvorana KK Split»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS – Партизан
Дата проведения
28 ноября, 22.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 7-0, ФМП Сербия – 7-1, Црвена Звезда Сербия – 5-1, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Будучность Черногория – 5-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-4, Задар Хорватия – 4-4, Студентски Центар Черногория – 3-4, Цибона Хорватия – 3-5, Морнар Бар Черногория – 3-5, Сплит Хорватия – 2-5, Мега Сербия – 2-6, Скопье Северная Македония - 2-6, Борац Чачак Сербия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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