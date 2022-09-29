Болельщики и руководство «Црвены Звезды» договорились не подписывать сербских игроков, выступавших за «Партизан»

Болельщики «Црвены Звезды» договорились с руководством клуба больше не подписывать сербских игроков, выступавших за «Партизан», сообщает Mozzart Sport.

, который вчера подписал контракт с «Црвеной звездой», станет последним таким игроком. Сербский центровой выступал за «Партизан» в сезоне-2011/12.

Аналогичное правило уже много лет существует в футбольном клубе .

До сегодняшнего дня в баскетболе это правило не применялось. Так, например, Рашко Катич, Иван Раденович, Милан Гурович и Владе Дивац добились успеха в «Црвене Звезде», проведя до этого несколько сезонов в составе «Партизана».

Иностранцы Тэренс Кинси, Кори Уолден и Джеймс Гист также защищали цветы «Црвены Звезды» после карьеры в «Партизане».

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