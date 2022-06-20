«Партизан» оштрафован за отказ от участия в плей-офф чемпионата Сербии, Обрадович дисквалифицирован на 4 матча

Сербская баскетбольная лига оштрафовала «Партизан» за отказ от участия в плей-офф чемпионата Сербии.

Общая сумма штрафа составила 1 812 000 сербских динаров (примерно 15 402 евро). 600 000 динаров – за отказ от участия в полуфинальном матче против ФМП, 1 200 000 динаров – за нанесение ущерба репутации лиги, 12 000 динаров – за непредоставление документов в офис лиги.

Кроме того, главный тренер «Партизана» Желько Обрадовича дисквалифицирован на четыре матча. Директор клуба Деян Киянович отстранен от исполнения обязанностей в Сербской баскетбольной лиге на 6 месяцев.

«Партизан» отказался от участия в плей-офф чемпионата Сербии из-за поведения болельщиков во время финальной серии лиги против .

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде