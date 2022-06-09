«Партизан» снялся с плей-офф чемпионата Сербии в знак протеста против насилия

«Партизан» заявил, что не будет участвовать в плей-офф чемпионата Сербии.

В связи с инцидентами, которые произошли в финальной серии Адриатической лиги между двумя белградскими клубами и «Партизан» (3-2), проигравшая команда приняла решение сняться с внутреннего чемпионата в знак протеста против хулиганства и насилия.

«Партизан» завершил сезон-2021/22 и не будет участвовать в плей-офф Сербской лиги. Это решение было принято клубом после всего, что произошло во время финала лиги.

Несмотря на все обращения со стороны «Црвены Звезды» и «Партизана», все пять матчей были полны инцидентов, которые поставили под угрозу безопасность игроков и тренеров. Эти инциденты привели к частичному и полному закрытию зала, многочисленным штрафам и большому позору для сербского баскетбола перед всем миром.

У нас есть обоснованные подозрения, что очередная финальная серия между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» станет еще одним полем действия для хулиганов, разрушающих наш спорт», — говорится в заявлении.

Руководство «Партизана» с согласия тренерского штаба и игроков пригласит все команды-участницы и руководящие органы на собрание, чтобы принять меры против подобных инцидентов.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде