Джейлен Браун после 36 очков в матче с «Уизардс»: «Я способен на что угодно»
Свингмен «Бостона» Джейлен Браун остался доволен своей игрой в матче с «Вашингтоном» (130:121).
Браун набрал 36 очков, 5 подборов и 2 передачи. Звездный форвард «кельтов» Джейсон Тейтум пропустил встречу из-за повреждения.
«Пришлось ли перестраиваться из-за отсутствия Джейсона? Нет, я просто продолжаю делать то, что делал. Я делал это все время. Я способен на что угодно.
В общем, я вышел на площадку вместе с товарищами по команде, мы получали удовольствие, игра сама все расставила по местам», – заявил Браун.
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