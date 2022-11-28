Свингмен Джейлен Браун остался доволен своей игрой в матче с (130:121).

Браун набрал 36 очков, 5 подборов и 2 передачи. Звездный форвард «кельтов» Джейсон Тейтум пропустил встречу из-за повреждения.

«Пришлось ли перестраиваться из-за отсутствия Джейсона? Нет, я просто продолжаю делать то, что делал. Я делал это все время. Я способен на что угодно.

В общем, я вышел на площадку вместе с товарищами по команде, мы получали удовольствие, игра сама все расставила по местам», – заявил Браун.

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