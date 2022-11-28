Ларса Пиппен: «Мы со Скотти не общались с семьей Джордана. Маркуса впервые встретила три года назад»

Бывшая жена легенды НБА Скотти Пиппена Ларса высказалась по поводу романа с сыном Майкла Джордана Маркусом.

Как написала 48-летняя Ларса в социальных сетях, она не знала 31-летнего Маркуса, когда тот был ребенком.

«Маркуса впервые встретила три года назад, не знала до этого ни его, ни его семью. Мне был 21 год и я училась в университете, когда Скотти провел еще один сезон с Эм Джеем. Мы со Скотти не общались с семьей Джордана, не были друзьями, как все думают», – написала Ларса.

Ларса Пиппен рассказала об этом вскоре после инцидента на матче НФЛ, который она посетила вместе с Маркусом. К паре подошел мужчина и выкрикнул: «Эй, Ларса, ты чего творишь? Ты с мальчишкой, с сыном Майка? Ну а ты, чертов ублюдок! Ты настоящий чертов ублюдок, приятель».

Ларса и Маркус в ответ посмеялись.

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