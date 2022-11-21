Джален Роуз: «Ларса Пиппен должна видеть в сыне Майкла Джордана скорее племянника, чем партнера»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз раскритиковал бывшую жену , 48-летнюю Ларсу Пиппен, за то, что она встречается с сыном , 31-летним Маркусом Джорданом.

«Раньше некоторые отношения были запрещены.

В теории я хочу, чтобы все были счастливы и жили полной жизнью. Но лучшее, что я могу ей сказать, это то, что она должна видеть в нем скорее племянника, чем партнера», – заявил Роуз.

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