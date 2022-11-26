Майлз Тернер решил сменить агентство

Центровой «Индианы» прекратит сотрудничество с агентством BDA Sports, с которым сотрудничал два года.

Тернер собирается стать клиентом агентства CAA.

Майлз имеет истекающий контракт. Он часто фигурирует в слухах про возможный обмен, считается, что он интересен «Лейкерс» и .

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен