Дюрэнт обошел Гарнетта в списке самых результативных игроков НБА
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт помог команде победить «Торонто» (112:98), набрав в среду 12 очков.
На счету Дюрэнта теперь 26 074 очка за карьеру. Он обошел знаменитого Кевина Гарнетта (26 071) в списке самых результативных игроков НБА, поднявшись на 18-ю строчку.
Дюрэнт провел в НБА 958 матчей, Гарнетт – 1 462.
На 17-м месте легендарный Джон Хавличек (26 395 очков).
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