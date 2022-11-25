Дюрэнт обошел Гарнетта в списке самых результативных игроков НБА

Звездный форвард помог команде победить «Торонто» (112:98), набрав в среду 12 очков.

На счету Дюрэнта теперь 26 074 очка за карьеру. Он обошел знаменитого (26 071) в списке самых результативных игроков НБА, поднявшись на 18-ю строчку.

Дюрэнт провел в НБА 958 матчей, Гарнетт – 1 462.

На 17-м месте легендарный (26 395 очков).

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