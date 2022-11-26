Чемпионат Италии. «Венеция» против «Тренто», «Триест» примет «Брешию»

В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Венеция» сыграет с , «Триест» примет «Брешию».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 7-0, Милан – 6-1, Дертона – 5-2, Варезе – 5-2, Тренто – 4-3, Венеция – 4-3, Виктория Либертас – 4-3, Бриндизи – 3-4, Наполи – 3-4, Динамо Сассари – 3-4, – 3-4, Тревизо – 2-5, Триест – 2-5, Реджо-Эмилия – 2-5, Верона – 2-5, Скафати – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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