Стефан Йович ведет переговоры с «Реджо-Эмилией»
Свободный агент Стефан Йович (32 года, 198 см) получил предложение от «Реджо-Эмилии».
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