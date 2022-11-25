Стефан Йович ведет переговоры с «Реджо-Эмилией»

Теги возможные переходы чемпионат Италии Реджо-Эмилия Стефан Йович Дарон Расселл Баскетбол

Свободный агент Стефан Йович (32 года, 198 см) получил предложение от «Реджо-Эмилии».

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