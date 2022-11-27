Дражен Анзулович: «Недоволен психологическим настроем, который команда проявила в конце»

Главный тренер после победы над «Астаной» (89:76) высказал недовольство расслабленностью своей команды в конце встречи.

«Поздравляю своих ребят с победой. Безусловно, доволен результатом, но остался недоволен психологическим настроем, который команда проявила в конце. Это не тот менталитет, который мы хотим видеть.

К сожалению, этот момент психологической расслабленности и недоработок в плане менталитета преследуют нас с самого начала сезона. Я знаю, что нужно для этого сделать, но пока мы неуспешны в том, чтобы добиться того результата, который нам нужен. Но будем стараться», – сказал Анзулович.

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