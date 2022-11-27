Дражен Анзулович: «Наша наилучшая игра в этом сезоне была в Астане»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович накануне домашнего матча против «Астаны» в рамках Лиги ВТБ заявил, что красноярской команде нужно показать такую же хорошую игру, как в матче в Казахстане 5 ноября (88:57).
«Наша наилучшая игра в этом сезоне была в Астане, тогда мы смогли одержать победу. Нужно показать такую же хорошую игру.
Игроки должны очень серьезно отнестись к этому сопернику и показать качественную игру на площадке», – сказал Анзулович.
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