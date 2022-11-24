Дражен Анзулович: «Поздравляю «Минск» с победой, он заслужил этот результат»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович после поражения от «Минска» (61:63) поздравил белорусскую команду с первой победой в нынешнем сезоне Лиги ВТБ.
«В первую очередь должен поздравить «Минск» с победой, он заслужил этот результат.
Про нашу команду могу сказать, что все мы вместе — игроки и тренерский штаб — не заслужили сегодня победы. Нам не хватало качества. Если вы взглянете на статистику или на уверенность, с которой игроки выходили на площадку, вы поймете это», – сказал Анзулович.
Работа с Базаревичем и Итудисом, развитие блога, новая роль в ЦСКА – в интервью с Денисом Годлевским
Комментарии