Дражен Анзулович: «Поздравляю «Минск» с победой, он заслужил этот результат»

Теги Дражен Анзулович Енисей Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович после поражения от «Минска» (61:63) поздравил белорусскую команду с первой победой в нынешнем сезоне Лиги ВТБ.

«В первую очередь должен поздравить «Минск» с победой, он заслужил этот результат.

Про нашу команду могу сказать, что все мы вместе — игроки и тренерский штаб — не заслужили сегодня победы. Нам не хватало качества. Если вы взглянете на статистику или на уверенность, с которой игроки выходили на площадку, вы поймете это», – сказал Анзулович.

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