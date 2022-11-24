Дражен Анзулович: «Поздравляю «Минск» с победой, он заслужил этот результат»

Главный тренер после поражения от (61:63) поздравил белорусскую команду с первой победой в нынешнем сезоне Лиги ВТБ.

«В первую очередь должен поздравить «Минск» с победой, он заслужил этот результат.

Про нашу команду могу сказать, что все мы вместе — игроки и тренерский штаб — не заслужили сегодня победы. Нам не хватало качества. Если вы взглянете на статистику или на уверенность, с которой игроки выходили на площадку, вы поймете это», – сказал Анзулович.

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