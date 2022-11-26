Чемпионат Греции. «Лаврион» против «Перистери», «Арис» примет «Кардицас»

В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

дома сыграет против «Перистери», примет «Кардицас».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Арис – Кардицас Дата проведения 26 ноября, 20.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 6-0, АЕК – 5-1, Панатинаикос – 4-1, Арис – 4-2, – 4-2, Промитеас – 2-2, ПАОК – 3-3, Колоссос – 2-4, Аполлон – 2-4, Кардицас – 1-4, Ионикос – 1-5, Лаврион – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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