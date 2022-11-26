Чемпионат Греции. «Лаврион» против «Перистери», «Арис» примет «Кардицас»
В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.
«Лаврион» дома сыграет против «Перистери», «Арис» примет «Кардицас».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Положение команд: Олимпиакос – 6-0, АЕК – 5-1, Панатинаикос – 4-1, Арис – 4-2, Перистери – 4-2, Промитеас – 2-2, ПАОК – 3-3, Колоссос – 2-4, Аполлон – 2-4, Кардицас – 1-4, Ионикос – 1-5, Лаврион – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды
Сергей Кущенко: «Эти «+50» или «-35» – производные тех возможностей или невозможностей, которые были»
Комментарии