Леброн Джеймс – о неудачном старте «Лейкерс» в сезоне: «Мы не знали друг друга»

Звездный форвард «Лейкерс» объяснил неудачный старт своей команды в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, что мы не совсем были уверены друг в друге, мы не знали друг друга.

Но за последние пару недель мы хорошо изучили друг друга. Мы показываем хорошую игру и делимся мячом», – сказал Леброн.

«Лейкерс» начали сезон-2022/23 с пяти поражений подряд. В последних шести матчах команда одержала пять побед.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен