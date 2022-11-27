Леброн Джеймс – о неудачном старте «Лейкерс» в сезоне: «Мы не знали друг друга»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил неудачный старт своей команды в нынешнем сезоне.
«Мне кажется, что мы не совсем были уверены друг в друге, мы не знали друг друга.
Но за последние пару недель мы хорошо изучили друг друга. Мы показываем хорошую игру и делимся мячом», – сказал Леброн.
«Лейкерс» начали сезон-2022/23 с пяти поражений подряд. В последних шести матчах команда одержала пять побед.
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
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