Трэй Янг и Расселл Уэстбрук – в Топ-3 наименее эффективных игроков НБА по реализации из трехсекундной

Теги рейтинги Атланта Лейкерс Сан-Антонио НБА Расселл Уэстбрук Келли Убре Трэй Янг Ар Джей Барретт Тре Джонс Баскетбол

Представлен список наименее эффективных игроков нового сезона НБА по проценту реализации из трехсекундной зоны.

В Топ-3 вошли и звездные разыгрывающие Трэй Янг («Атланта») и Расселл Уэстбрук («Лейкерс»). 

Игроки НБА с самым низким процентом реализации из трехсекундной зоны:

1. Тре Джонс («Сан-Антонио»), 42,6%

2. Трэй Янг («Атланта»), 46,3%

3. Расселл Уэстбрук («Лейкерс»), 47,3%

4. Келли Убре («Шарлотт»), 47,7%

5. Ар Джей Барретт («Никс»), 47,9%.

Лопатин точнее Карри, Мартюк подбирает лучше Зайона. Инфографика лидеров Единой Лиги и НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные