Трэй Янг и Расселл Уэстбрук – в Топ-3 наименее эффективных игроков НБА по реализации из трехсекундной
Представлен список наименее эффективных игроков нового сезона НБА по проценту реализации из трехсекундной зоны.
В Топ-3 вошли и звездные разыгрывающие Трэй Янг («Атланта») и Расселл Уэстбрук («Лейкерс»).
Игроки НБА с самым низким процентом реализации из трехсекундной зоны:
1. Тре Джонс («Сан-Антонио»), 42,6%
2. Трэй Янг («Атланта»), 46,3%
3. Расселл Уэстбрук («Лейкерс»), 47,3%
4. Келли Убре («Шарлотт»), 47,7%
5. Ар Джей Барретт («Никс»), 47,9%.
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