Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Астана», ЦСКА примет «Автодор»
В среду, 23 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
«Нижний Новгород» примет казахстанскую «Астану», московский ЦСКА дома сыграет с саратовским «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 ноября, 19.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 23 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
Положение команд: ЦСКА – 11-0, УНИКС – 10-1, Зенит – 8-2, МБА – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Самара – 5-6, Парма – 5-6, Нижний Новгород – 5-6, Автодор – 4-7, Енисей – 2-9, Астана – 1-8, Минск – 0-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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