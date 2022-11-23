Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Астана», ЦСКА примет «Автодор»

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В среду, 23 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

«Нижний Новгород» примет казахстанскую «Астану», московский ЦСКА дома сыграет с саратовским «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Пари Нижний Новгород – Астана
Дата проведения
23 ноября, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

ЦСКА – Автодор
Дата проведения
23 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 11-0, УНИКС – 10-1, Зенит – 8-2, МБА – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Самара – 5-6, Парма – 5-6, Нижний Новгород – 5-6, Автодор – 4-7, Енисей – 2-9, Астана – 1-8, Минск – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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