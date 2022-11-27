Энтони Дэвис пропустил матч против «Сперс» из-за ушиба голени

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Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис пропустил субботний гостевой матч против «Сан-Антонио» (143:138) из-за ушиба левой голени.

По словам главного тренера Дарвина Хэма, Дэвис получил ушиб во время второй половины пятничной встречи команд, в которой «Лейкерс» обыграли «Сперс» со счетом 105:94.

Томас Брайант заменил Дэвиса в стартовой пятерке.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

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