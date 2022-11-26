Энтони Дэвис: «Сперс» показали видео в честь Лонни Уокера. Жаль, что в мою честь таких видео не было»

Центровой «Лейкерс» в интервью после гостевой победы над (105:94) признался, что хотел бы увидеть трибьют-видео от своего бывшего клуба «Нового Орлеана».

сегодня показал невероятную игру. Он был в ударе на обоих сторонах площадки. Безусловно, впервые вернувшись домой, он был немного на эмоциях. Они показали видео в его честь. Жаль, что в мою честь таких видео не было.

Но всегда приятно сыграть в гостях против своей бывшей команды. Лонни был хорош, и мы победили. Хорошо, что они отдали ему дань уважения», – сказал Дэвис.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен