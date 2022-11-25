Шакил О’Нил: «Дэвис должен требовать мяч, бросать и не всегда уступать Леброну»

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Прославленный центровой «Лейкерс», ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил считает, что Энтони Дэвис должен оставаться лидером команды после возвращения Леброна Джеймса в строй.

«Леброн много владеет мячом. Конечно, когда его нет, владения распределяются между другими игроками и Эй Ди становится первой опцией. Мы говорили об этом последние два года. Леброн останется Леброном, но Эй Ди должен требовать мяч, бросать и не всегда уступать ему.

Когда Леброна нет на площадке, Дэвис – главный. Он просит и получает мяч, бросает с высоким процентом. Его статистика говорит сама за себя. Вопрос в том, сможет ли он сделать это с Леброном на площадке», – заявил О’Нил.

Джеймс пропустил последние пять матчей «Лейкерс». Команда одержала победы в трех, а Дэвис набирал 30 очков и 15 подборов в четырех из этих пяти встреч.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

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