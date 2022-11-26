«Зачем ты бросаешь после матча?» Шак посмеялся над инцидентом с Яннисом и стремянкой

Член Зала славы и эксперт TNT Шакил О′Нил посмеялся над инцидентом после матча – (102:110), когда поругался с сотрудниками филадельфийской арены и уронил стремянку, которая стояла перед кольцом и мешала ему отрабатывать штрафной бросок.

«Я хочу спросить, зачем ты бросаешь после матча? Что это докажет? Матч окончен, чувак, забей. Если у тебя два из десяти в матче, и ты проиграл, а потом пошел после матча и забросил восемь из десяти, что это доказывает? Это ничего не доказывает. Вот мой вопрос», – сказал Шак.

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