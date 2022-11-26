Шакил О’Нил – о романе Ларсы Пиппен с сыном Джордана: «Это выглядит хреново. Точно знаю, что сказал Скотти Ларсе»

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Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил прокомментировал отношения бывшей жены Скотти Пиппена, 48-летней Ларсы Пиппен, и сына Майкла Джордана, 31-летнего Маркуса Джордана.

«Мне хватает своих дел, но это выглядит действительно хреново. Не знаю, сказал ли что-то Майк своему сыну, но знаю о разговоре Ларсы и Скотти. Это было не по-дружески. Я точно знаю, что сказал Скотти», – признался Шак.

Недавно Ларса Пиппен и Маркус Джордан были замечены вместе на пляже. По словам свидетелей, Маркус и Ларса обнимались и целовались.

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