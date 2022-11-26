Шакил О’Нил оценил «Батыр Болл»

В Актобе в рамках NAIZA Sport Week прошел первый турнир по «Батыр Боллу», смеси борьбы и баскетбола.

По правилам турнира матчи шли три раунда по 5 минут и проходили в октагоне.

Звезда NBA, экс-баскетболист «Лос-Анжелес Лейкерс» Шакил О’Нил оценил видео с турнира, разместив его у себя в социальных сетях.

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