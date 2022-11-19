Яннис поругался с сотрудниками арены «Сиксерс» и в гневе швырнул стремянку. Они помешали ему отрабатывать бросок после игры
Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо после проигранного матча против «Сиксерс» (102:110) решил поработать над штрафным броском.
Во встрече с «76-ми» Яннис реализовал лишь 4 из 15 с линии.
Адетокумбо помешали сотрудники филадельфийской арены «Wells Fargo Center», с которыми 2-кратный MVP начал что-то эмоционально обсуждать. Затем грек отодвинул стремянку от кольца, чтобы начать бросать.
Работник арены притащил стремянку обратно в трехсекундную, после чего Яннис в гневе отшвырнул ее. Вскоре на площадке появился игрок «Филадельфии» Монтрез Харрелл, он что-то кричал Адетокумбо, но развития ситуация не получила.
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