Яннис поругался с сотрудниками арены «Сиксерс» и в гневе швырнул стремянку. Они помешали ему отрабатывать бросок после игры

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Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо после проигранного матча против «Сиксерс» (102:110) решил поработать над штрафным броском.

Во встрече с «76-ми» Яннис реализовал лишь 4 из 15 с линии.

Адетокумбо помешали сотрудники филадельфийской арены «Wells Fargo Center», с которыми 2-кратный MVP начал что-то эмоционально обсуждать. Затем грек отодвинул стремянку от кольца, чтобы начать бросать.

Работник арены притащил стремянку обратно в трехсекундную, после чего Яннис в гневе отшвырнул ее. Вскоре на площадке появился игрок «Филадельфии» Монтрез Харрелл, он что-то кричал Адетокумбо, но развития ситуация не получила.

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