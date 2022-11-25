Василий Карасев – о дебюте 18-летнего Савченко: «У него была задача выиграть стартовый спорный, он ее выполнил»

Главный тренер МБА Василий Карасев после победы над «Пармой» в лиге ВТБ отдал должное игрокам своей команды.

«К сожалению, победа получилась с горьким привкусом – Саша Хоменко получил травму. Надеемся, что там ничего серьезного, но сейчас судить рано. Пока была полная ротация, показывали хороший баскетбол, смогли исправить игру на подборе, в отличие от матча в Перми. Дебют Савченко? У него была задача выиграть стартовый спорный, он ее выполнил», – сказал Карасев.

Максим Савченко (18 лет, 208) провел свой первый матч в Единой лиге ВТБ. Он стал вторым среди самых молодых российских игроков в этом сезоне Лиги ВТБ после Егора Рыжова из .

Центровой вышел в стартовом составе, но был заменен спустя 2 минуты, отметившись только 1 фолом.

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