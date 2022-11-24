Хавьер Паскуаль: «Самара» как могла держалась в игре, но в какой-то момент нам удалось оторваться»

Главный тренер Хавьер Паскуаль прокомментировал уверенную победу над новичком Лиги ВТБ «Самарой» (93:65).

«Большое спасибо болельщикам, которые сегодня пришли нас поддержать. Они нам очень помогали.

В этой игре нам удавалось шаг за шагом увеличивать разрыв и чувствовать себя все комфортнее — причем даже несмотря на силу «Самары», которая располагает отличными игроками. Они как могли держались в игре, но в какой-то момент нам удалось оторваться.

Поэтому мы довольны тем, как провели сегодняшний матч. Теперь нужно просто восстановиться и готовиться к следующем матчу», – сказал Паскуаль.

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