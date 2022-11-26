Матч Лиги ВТБ между «Зенитом» и «Астаной» пройдет в Академии баскетбола питерского клуба

Встреча в рамках лиги ВТБ между и «Астаной» пройдет в Академии баскетбола.

Провести матч 4 декабря на или в «Юбилейном» не позволяет загруженность обеих домашних арен, а другие возможные даты до конца первого этапа регулярного чемпионата не подходят «Астане» из-за параллельного участия в чемпионате Казахстана и выступления игроков в национальной сборной.

«Это будет первый в истории официальный матч Единой лиги ВТБ в Академии баскетбола «Зенит». Для того, чтобы соответствовать требованиям резервной арены и удовлетворить обязательные пункты регламента чемпионата, клуб проведет целый комплекс мероприятий. Количество зрительских мест увеличится более чем вдвое – до 1,5 тысячи человек. Для этого будет смонтирована дополнительная трибуна с 10 рядами, а все ранее действующие трибуны перемещены на новые места.

Также появятся зрительские места на балконе. Скамейки команд и судейский столик переместятся на противоположную сторону игровой площадки. Специально только на этот матч будут установлены два табло, которые используются на играх «Зенита» в СК «Юбилейный». Для удобства зрителей будет подвешен большой LED-экран. Специалисты клуба меняют и заново прокладывают инженерные коммуникации.

Для повышения зрелищности ТВ-трансляции по инициативе «Зенита» будет установлена дополнительная видеокамера. Обязательно будет организована зона развлечений для болельщиков, а владельцы сезонных абонементов разместятся на центральной трибуне. На остальные места можно будет приобрести билеты, количество которых ограничено. Порядок прохода на матч, организацию парковки и другую важную информацию мы будем публиковать по мере поступления», – отмечается в заявлении «Зенита».

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал перенос матча с основной арены.

«Для нас намного проще было бы провести 3-4 игры на «СИБУР Арене» или в «Юбилейном», чем всего одну в Академии. Придется выполнить колоссальный объем работ, который в первую очередь ляжет на сотрудников клуба. Подготовка уже началась, она займет практически 2 недели. Сложные технические мероприятия проводятся в основном в ночное время, чтобы не парализовать функционирование Академии как для основной, так и для резервных команд. Я призываю наших болельщиков обязательно прийти на матч, не только чтобы поддержать команду, но и оценить нашу Академию баскетбола в ее уникальном статусе площадки Единой лиги ВТБ», – заявил Церковный.

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