Лидер «Мэверикс» считает, что в новом сезоне перестал быть слабым звеном в защите.

«Народ вряд ли признает это, но в этом сезоне я сделал большой шаг вперед. Мне и необязательно, чтобы люди верили, самое главное, что я верю в себя. Я играю в защите намного лучше, чем в первые четыре года.

Это большой шаг вперед», – заявил Дончич.

Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды