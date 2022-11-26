Лука Дончич: «Я сделал большой шаг вперед, став лучше в защите»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич считает, что в новом сезоне перестал быть слабым звеном в защите.

«Народ вряд ли признает это, но в этом сезоне я сделал большой шаг вперед. Мне и необязательно, чтобы люди верили, самое главное, что я верю в себя. Я играю в защите намного лучше, чем в первые четыре года.

Это большой шаг вперед», – заявил Дончич.

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