Джей Джей Редик: «Почему меня считают хейтером Стефа? В клатче я бы выбрал Дончича»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик объяснил, почему некоторые считают его хейтером лидера .

«Однажды на телевидении меня спросили, на кого бы я положился в клатче, на или Стефа? Там всегда нужно выбирать кого-то одного, и я выбрал Луку», – сказал Редик.

По итогам опроса перед началом нынешнего сезона генменеджеры команд НБА признали Карри лучшим игроком, которому стоит доверить бросок в клатче. За него было отдано 55% голосов. Дончич получил всего один голос и не вошел в топ-3 данного рейтинга.

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