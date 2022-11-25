Джей Джей Редик: «Почему меня считают хейтером Стефа? В клатче я бы выбрал Дончича»

Теги Голден Стэйт Джей Джей Редик НБА Стефен Карри Лука Дончич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик объяснил, почему некоторые считают его хейтером лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри.

«Однажды на телевидении меня спросили, на кого бы я положился в клатче, на Луку Дончича или Стефа? Там всегда нужно выбирать кого-то одного, и я выбрал Луку», – сказал Редик.

По итогам опроса перед началом нынешнего сезона генменеджеры команд НБА признали Карри лучшим игроком, которому стоит доверить бросок в клатче. За него было отдано 55% голосов. Дончич получил всего один голос и не вошел в топ-3 данного рейтинга.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

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