«Майами» подписал двусторонний контракт с Дрю Смитом

подписал двусторонний контракт с атакующим защитником Дрю Смитом (24 года, 191 см).

Чтобы освободить место в составе, клуб расстался с центровым Орландо Робинсоном (22 года, 213 см).

Смит набирал в среднем 17,7 очка и 7,7 подбора в трех матчах G-лиги. Робинсон в этом сезоне провел две встречи за «Хит», набирая в среднем 7,0 очка и 4,5 подбора.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?