Центровой Дуайт Ховард получил травму колена во втором матче на Тайване и выбыл из строя на две недели. Об этом объявил его клуб «Таоюаньские леопарды».

По словам команды, травма Ховарда несерьезная, но он будет вынужден пропустить две недели. Чемпион НБА 2020 года и восьмикратный участник Матча всех звезд почувствовал дискомфорт в колене во время домашнего матча в прошлое воскресенье.

«Это самое большое количество минут, которое я сыграл за долгое время, а мое тело все еще пытается приспособиться к такому большому игровому времени», — сказал 37-летний американец.

Ховард завершил матч с 23 очками, 10 передачами и 9 подборами.

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь