Андре Игудала ответил Микэлу Бриджесу, который назвал его «старпером»

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Форвард «Уорриорз» Андре Игудала ответил на выпад игрока «Санз» Микэла Бриджеса в социальных сетях.

38-летний Игудала обратился к подписчикам своего аккаунта: «Инвестируйте в себя, это лучшее, что можно сделать».

«Правильные слова от старпера», – прокомментировал пост Бриджес.

«Лучше подсуетись и сделай трипл-дабл. У меня на это ушло 60 матчей, у тебя будет 600...» – отреагировал Игудала.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

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