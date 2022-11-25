Форвард «Уорриорз» ответил на выпад игрока «Санз» в социальных сетях.

38-летний Игудала обратился к подписчикам своего аккаунта: «Инвестируйте в себя, это лучшее, что можно сделать».

«Правильные слова от старпера», – прокомментировал пост Бриджес.

«Лучше подсуетись и сделай трипл-дабл. У меня на это ушло 60 матчей, у тебя будет 600...» – отреагировал Игудала.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен