У Клэя Томпсона в нынешнем сезоне больше попыток с игры, чем набранных очков

У звездного защитника «Уорриорз» в новом сезоне НБА больше попыток с игры, чем набранных очков.

32-летний баскетболист принял участие в 12 матчах, в которых набрал 181 очко. Для этого Клэю потребовались 185 бросков.

Томпсон реализовал 27 2-очкововых из 70 (38,6%) и 38 3-очковых из 115 (33,0%). Штрафные – 13 из 16 (81,3%).

Клэй набирает 15,1 очка, 3,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру. имеет результат 6-9 на старте чемпионата и идет 12-м на Западе.

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы