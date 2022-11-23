Леброн Джеймс может вернуться в строй в пятницу во время матча против «Сперс»

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Инсайдер Крис Хэйнс назвал дату возвращения в строй звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Мне рассказали, что Леброн вернется в пятницу в Сан-Антонио», – заявил Хэйнс.

37-летний Джеймс во вторник пропустил пятый матч подряд из-за растяжения мышц паха. Калифорнийский клуб уступил «Финиксу» со счетом 105:115.

«Лейкерс» идут 14-ми на Западе с результатом 5-11.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!

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