«Лейкерс» объявили о том, что участие Леброна в матче с «Сан-Антонио» под вопросом

«Лейкерс» изменили официальный статус форварда перед матчем со «Сперс».

Участие Джеймса в пятничной встрече с находится под вопросом (50 на 50).

37-летний Джеймс во вторник пропустил пятый матч подряд из-за растяжения мышц паха. Калифорнийский клуб уступил «Финиксу» со счетом 105:115. «Лейкерс» идут 14-ми на Западе с результатом 5-11.

По неофициальной информации, Джеймс вернется в строй в игре против техасского клуба.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета