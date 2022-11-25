«Лейкерс» объявили о том, что участие Леброна в матче с «Сан-Антонио» под вопросом
«Лейкерс» изменили официальный статус форварда Леброна Джеймса перед матчем со «Сперс».
Участие Джеймса в пятничной встрече с «Сан-Антонио» находится под вопросом (50 на 50).
37-летний Джеймс во вторник пропустил пятый матч подряд из-за растяжения мышц паха. Калифорнийский клуб уступил «Финиксу» со счетом 105:115. «Лейкерс» идут 14-ми на Западе с результатом 5-11.
По неофициальной информации, Джеймс вернется в строй в игре против техасского клуба.
«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета
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