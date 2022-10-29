Центровой Бол Бол стал автором эффектного данка в матче с (113:93).

218-сантиметровый Бол Бол ворвался под кольцо вдоль лицевой линии и поставил сверху с сопротивлением .

На счету 22-летнего игрока 11 очков (4 из 6 с игры) и 7 подборов.

Сын самого высокого игрока НБА Манута Бола (231 см) впервые в сезоне вышел в стартовой пятерке. «Мэджик» одержали первую победу в сезоне.

Кто выстрелит в новом сезоне НБА: Бен Симмонс – в идеальной команде, Джейлен Саггс – в комфортной среде, Грант Уильямс – в контрактный год