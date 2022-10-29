Бол Бол исполнил эффектный данк в матче с «Шарлотт»

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Центровой «Орландо» Бол Бол стал автором эффектного данка в матче с «Шарлотт» (113:93).

218-сантиметровый Бол Бол ворвался под кольцо вдоль лицевой линии и поставил сверху с сопротивлением Мэйсона Пламли.

На счету 22-летнего игрока 11 очков (4 из 6 с игры) и 7 подборов.

Сын самого высокого игрока НБА Манута Бола (231 см) впервые в сезоне вышел в стартовой пятерке. «Мэджик» одержали первую победу в сезоне.

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