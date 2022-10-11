Ламело Болл подвернул голеностоп

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Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл получил растяжение связок левого голеностопного сустава в предсезонном матче с «Вашингтоном» (107:116).

Болл неудачно поставил ногу во время прохода, когда его сопровождал Энтони Гилл из «Уизардс». Лидер «Хорнетс» провел какое-то время на паркете, а потом исполнил два штрафных и сразу же отправился в раздевалку. 

Боллу предстоит пройти углубленное обследование, которое выявит степень серьезности травмы.

Во встрече с «Вашингтоном» повреждение левого голеностопа также получил «большой» Мэйсон Пламли. Он точно не сыграет в предсезонном матче с «Сиксерс» в среду.

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