Ламело Болл подвернул голеностоп

Разыгрывающий получил растяжение связок левого голеностопного сустава в предсезонном матче с «Вашингтоном» (107:116).

Болл неудачно поставил ногу во время прохода, когда его сопровождал из «Уизардс». Лидер «Хорнетс» провел какое-то время на паркете, а потом исполнил два штрафных и сразу же отправился в раздевалку.

Боллу предстоит пройти углубленное обследование, которое выявит степень серьезности травмы.

Во встрече с «Вашингтоном» повреждение левого голеностопа также получил «большой» Мэйсон Пламли. Он точно не сыграет в предсезонном матче с «Сиксерс» в среду.

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