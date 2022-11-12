Джа Морэнт помахал на прощание Таунсу, который получил на нем 6-й фол
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт стал автором эффектного попадания в матче с «Миннесотой» (114:103).
На последних минутах четвертой четверти Морэнт забросил сложный мяч с сопротивлением Карла Энтони-Таунса, который нарушил правила. Для лидера «волков» нарушение стало шестым, Джа помахал ему на прощание.
На счету Морэнта 28 очков, 10 подборов и 8 передач.
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