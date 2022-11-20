Эй Джей Гриффин: «Оказался в нужном месте в нужное время»

Форвард «Атланты» Эй Джей Гриффин прокомментировал победный лэй-ап с навеса под сирену в овертайме матча с (124:122 ОТ).

«Я оказался в нужном месте в нужное время.

Я предчувствовал, что они будут прессинговать. Я увидел это и заранее убежал в отрыв. Сказал себе: «Подкрадусь-ка я к ним сзади». Именно так все и произошло», – сказал Гриффин после игры.

Гриффин завершил матч с 17 очками (8 из 15 с игры) и 5 подборами.

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