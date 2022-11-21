Велимир Перасович: «Сегодня УНИКС провел один из самых сложных и красивых домашних матчей»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович доволен игрой своей команды и результатом матча против «Самары» (94:86).

«Прежде всего, поздравляю игроков с победой. Сегодня приложили максимум усилий для достижения результата, проведя один из самых сложных и, отмечу, красивых домашних матчей.

Перед игрой говорил, что считаю «Самару» очень качественной командой, в составе которой шесть баскетболистов с опытом выступления в Евролиге и НБА. Они играют на высокой скорости, хорошо действуют при пик-н-роллах и изоляциях.

Сегодня гости собрали много подборов под нашим щитом, поэтому исход матча был неясен вплоть до заключительной четверти», – сказал Перасович.

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