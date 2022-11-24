Велимир Перасович: «Игры против «Локомотива-Кубань» всегда проходят в борьбе»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович накануне гостевого матча с «Локомотивом-Кубань» отметил, что игры против краснодарской команды всегда проходят в борьбе.

«Локомотив-Кубань» – одна из ведущих команд в лиге ВТБ. Игры против них всегда проходят в борьбе.

Отличная энергия и индивидуальное мастерство игроков – отличительная черта . Нам следует это учитывать», – сказал Перасович.

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