Велимир Перасович: «Игры против «Локомотива-Кубань» всегда проходят в борьбе»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович накануне гостевого матча с «Локомотивом-Кубань» отметил, что игры против краснодарской команды всегда проходят в борьбе.
«Локомотив-Кубань» – одна из ведущих команд в Единой лиге ВТБ. Игры против них всегда проходят в борьбе.
Отличная энергия и индивидуальное мастерство игроков – отличительная черта «Локомотива». Нам следует это учитывать», – сказал Перасович.
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