Карри, Томпсон и Уиггинс установили рекорд НБА по количеству трехочковых в одном матче

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Эндрю Уиггинс Баскетбол

Игроки «Голден Стэйт» Стефен Карри, Клэй Томпсон и Эндрю Уиггинс установили рекорд НБА по количеству трехочковых бросков, реализованных в сумме тремя партнерами по команде в одном матче.

В воскресенье «Уорриорз» одержали свою первую гостевую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Рокетс» в Хьюстоне со счетом 127:120.

Томпсон (10), Карри (7) и Уиггинс (6) в сумме забросили 23 трехочковых.

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