Карри, Томпсон и Уиггинс установили рекорд НБА по количеству трехочковых в одном матче
Игроки «Голден Стэйт» Стефен Карри, Клэй Томпсон и Эндрю Уиггинс установили рекорд НБА по количеству трехочковых бросков, реализованных в сумме тремя партнерами по команде в одном матче.
В воскресенье «Уорриорз» одержали свою первую гостевую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Рокетс» в Хьюстоне со счетом 127:120.
Томпсон (10), Карри (7) и Уиггинс (6) в сумме забросили 23 трехочковых.
НБА выкатывает новые формы: мы нашли дань Расселлу и отсылку к порно, любовь к ковру и закос под рэп
Комментарии