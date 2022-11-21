Карри, Томпсон и Уиггинс установили рекорд НБА по количеству трехочковых в одном матче

Игроки , и установили рекорд НБА по количеству трехочковых бросков, реализованных в сумме тремя партнерами по команде в одном матче.

В воскресенье «Уорриорз» одержали свою первую гостевую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Рокетс» в со счетом 127:120.

Томпсон (10), Карри (7) и Уиггинс (6) в сумме забросили 23 трехочковых.

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