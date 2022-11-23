Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О’Нила

Центровой «Лейкерс» повторил достижение легенды лос-анджелесского клуба ’Нила.

Дэвис стал вторым после слияния и АБА (1976/77) игроком «Лейкерс», который набирал 30+ очков и делал 15+ подборов в четырех матчах подряд, сообщает ESPN Stats & Info. Шаку удалось это в 1999 году.

Дэвис выдал невероятные показатели в матче против (105:115) во вторник. На счету 29-летнего бигмена 37 очков (11 из 17 с игры, 15 из 16 с линии), 21 подбор, 2 передачи, 5 перехватов и 5 блок-шотов за 38 минут на площадке.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!