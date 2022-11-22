Форвард «Лейкерс» выступил лидером команды в последних матчах, которые калифорнийцы провели без травмированного .

Дэвис ожидается, что сохранит нынешний уровень продуктивности и с Джеймсом в составе.

«Для меня ничего не изменится, когда вернется Леброн. Мы уже видели подобную ситуацию и раньше, так что ничего не изменится. Думаю, мы будем в порядке. Просто попытаемся найти химию.

У нас не так много времени на тренировки. Кто-то травмирован, так что важно максимально использовать то время, когда можем заниматься все вместе. Мы знаем, какой командой можем быть», – заявил Дэвис.

Дэвис набирал не менее 30 очков и 15 подборов в трех матчах подряд, повторив достижение легенд клуба Элджина Бэйлора (17 подобных серий) и Шакила О’Нила (3).

«Лейкерс» впервые с января одержали три победы подряд.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!