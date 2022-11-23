Чарльз Баркли: «Энтони Дэвис всех разочаровал. К этому моменту он уже должен был стать лучшим игроком мира»
Легенда НБА, телевизионный эксперт Чарльз Баркли объяснил, в чем заключается его претензия к звездному форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису.
«38-летний парень не должен быть лучшим игроком в команде НБА. Неважно, насколько велик Леброн.
Я еще пять лет назад говорил про Энтони Дэвиса: «Этот парень будет лучшим баскетболистом мира». А он нас разочаровал. Он всех разочаровал. К этому моменту он уже должен был стать лучшим игроком мира», – заявил Баркли.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
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