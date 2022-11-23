Легенда НБА, телевизионный эксперт объяснил, в чем заключается его претензия к звездному форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису.

«38-летний парень не должен быть лучшим игроком в команде НБА. Неважно, насколько велик Леброн.

Я еще пять лет назад говорил про : «Этот парень будет лучшим баскетболистом мира». А он нас разочаровал. Он всех разочаровал. К этому моменту он уже должен был стать лучшим игроком мира», – заявил Баркли.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!